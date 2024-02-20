Индзаги — о матче с «Атлетико»: «Будет приятно снова увидеть Симеоне»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

«Приятно будет снова увидеть Диего Симеоне. Хоть и в качестве соперника. Он был отличным партнером по команде. Мы всегда оставались на связи и не теряли друг друга. Диего удалось стать отличным тренером, он уже 13 лет работает в клубе и многое выиграл», — сказал Индзаги на пресс-конференции.

Игра состоится 20 февраля на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и начнется в 23.00 по московскому времени.