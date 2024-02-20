«Интер» сыграет с «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 во вторник, 20 февраля. Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. За ключевыми событиями встречи «Интер» — «Атлетико» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 22.40 мск. Также за игрой можно следить на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

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