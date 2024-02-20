Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

20 февраля, 13:44

«Интер» выйдет на поле в матче с «Атлетико» в траурных повязках

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Интер» выйдет на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» в черных траурных повязках.

Акция посвящена смерти экс-футболиста миланского клуба Андреаса Бреме, который скончался 20 февраля в возрасте 63 лет.

Матч «Интер» — «Атлетико» пройдет 20 февраля и начнется в 23:00 мск.

Бреме выступал на позиции защитника и полузащитника. В составе сборной ФРГ он стал чемпионом мира-1990, забив победный гол в финале против Аргентины. Также Бреме играл за «Кайзерслаутерн», «Баварию», «Интер» и «Реал Сарагосу», став двукратным чемпионом Германии и один раз — победителем серии А.

0
Читайте также
Путин выступил с посланием к Совету Федерации
Началась трансляция послания Путина к Совету Федерации
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Интер» — «Атлетико»: во сколько смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

Индзаги — о матче с «Атлетико»: «Будет приятно снова увидеть Симеоне»
Новости
RSS RSS
Все новости