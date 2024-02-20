«Интер» выйдет на поле в матче с «Атлетико» в траурных повязках

«Интер» выйдет на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» в черных траурных повязках.

Акция посвящена смерти экс-футболиста миланского клуба Андреаса Бреме, который скончался 20 февраля в возрасте 63 лет.

Матч «Интер» — «Атлетико» пройдет 20 февраля и начнется в 23:00 мск.

Бреме выступал на позиции защитника и полузащитника. В составе сборной ФРГ он стал чемпионом мира-1990, забив победный гол в финале против Аргентины. Также Бреме играл за «Кайзерслаутерн», «Баварию», «Интер» и «Реал Сарагосу», став двукратным чемпионом Германии и один раз — победителем серии А.