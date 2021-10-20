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Индзаги остался доволен игрой «Интера» в матче с «Шерифом»

01:23
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги после победы над «Шерифом» (3:1) в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов отметил, что миланцы сыграли великолепно.

«Мы сыграли так, как и должны были сыграть. «Шериф» добился побед в первых двух турах и прилетел сюда окрыленным ими. Матч выдался сложным, но создали мы действительно много моментов: трижды попали в каркас ворот, еще трижды забили, а сколько помимо этого промахивались…

Многое еще нам предстоит улучшить, но мы провели великолепную игру. Несколько ошибок допустили, пропуская острые контрвыпады «Шерифа», в котором собрался отличный состав. У нас впереди много работы, но смотреть игру этой команды интересно.

Нам следовало больше забивать в первом тайме. Видаль всегда тренируется с энтузиазмом и наряду с Алексис Санчесом не оставляет мне сомнений в том, что стремится помочь. Артуро заслуживает всего, что сегодня произошло, так как всегда готов к этому и помогает команде поистине с мальчишеским энтузиазмом», — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

 

Интер — Шериф

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032719--inter-vs-sheriff/

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Евгений Козинов все материалы автора

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