Индзаги остался доволен игрой «Интера» в матче с «Шерифом»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги после победы над «Шерифом» (3:1) в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов отметил, что миланцы сыграли великолепно.

«Мы сыграли так, как и должны были сыграть. «Шериф» добился побед в первых двух турах и прилетел сюда окрыленным ими. Матч выдался сложным, но создали мы действительно много моментов: трижды попали в каркас ворот, еще трижды забили, а сколько помимо этого промахивались…

Многое еще нам предстоит улучшить, но мы провели великолепную игру. Несколько ошибок допустили, пропуская острые контрвыпады «Шерифа», в котором собрался отличный состав. У нас впереди много работы, но смотреть игру этой команды интересно.

Нам следовало больше забивать в первом тайме. Видаль всегда тренируется с энтузиазмом и наряду с Алексис Санчесом не оставляет мне сомнений в том, что стремится помочь. Артуро заслуживает всего, что сегодня произошло, так как всегда готов к этому и помогает команде поистине с мальчишеским энтузиазмом», — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.