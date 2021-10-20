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Манор Соломон: «Не могу объяснить, что произошло в матче с «Реалом»

00:56
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Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон прокомментировал поражение от «Реала» (0:5) в Лиге чемпионов.

«Надо проанализировать матч, что мы делали не так, — цитирует футболиста Tribuna.com. — Я не могу объяснить, что произошло. Мы не хотели, чтобы так случилось. Хотели победить. Надо анализировать и идти вперед.

У них очень квалифицированные футболисты, это одна из лучших команд в мире. Надо проанализировать наши ошибки и сыграть с ними еще раз через две недели.

В прошлом году мы выиграли. В этот раз не вышло. Это плохой момент для нас. Но мы зафиксируем это и будем идти вперед. Очень тяжелые матчи у нас, через две недели будем готовы, чтобы изменить ситуацию».

«Шахтер» имеет одно очко в активе и занимает последнее место в своей группе.

Дополнительная информация:

https://ua.tribuna.com/football/1102323933-manor-solomon-o-matche-s-realom.html

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Евгений Петров все материалы автора

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