Манор Соломон: «Не могу объяснить, что произошло в матче с «Реалом»

Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон прокомментировал поражение от «Реала» (0:5) в Лиге чемпионов.

«Надо проанализировать матч, что мы делали не так, — цитирует футболиста Tribuna.com. — Я не могу объяснить, что произошло. Мы не хотели, чтобы так случилось. Хотели победить. Надо анализировать и идти вперед.

У них очень квалифицированные футболисты, это одна из лучших команд в мире. Надо проанализировать наши ошибки и сыграть с ними еще раз через две недели.

В прошлом году мы выиграли. В этот раз не вышло. Это плохой момент для нас. Но мы зафиксируем это и будем идти вперед. Очень тяжелые матчи у нас, через две недели будем готовы, чтобы изменить ситуацию».

«Шахтер» имеет одно очко в активе и занимает последнее место в своей группе.