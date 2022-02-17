Индзаги назвал решающий момент в матче «Интер» — «Ливерпуль»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги после поражения от «Ливерпуля» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что его команда не заслужила поражения.

«В футболе все порой решают мелочи. Сегодня решающим стал удар Фирмино головой. Тем не менее этот матч должен придать нам уверенности, ведь мы здорово сыграли. Мы не заслуживали поражения, но это футбол. Гордимся тем, что провели отличный матч против одной из лучших команд в Европе.

Сейчас у нас мало надежды, но мы поедем на «Энфилд», чтобы сыграть как можно лучше, а там — посмотрим. Мы знали, что «Ливерпуль» будет использовать прессинг, но мы тоже хорошо это делали и, как я уже сказал, мне кажется, что мы заслужили другой результат", — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

Ответный матч состоится в Англии 8 марта. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.