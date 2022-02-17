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Сегодня, 04:04

Индзаги назвал решающий момент в матче «Интер» — «Ливерпуль»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги после поражения от «Ливерпуля» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что его команда не заслужила поражения.

«В футболе все порой решают мелочи. Сегодня решающим стал удар Фирмино головой. Тем не менее этот матч должен придать нам уверенности, ведь мы здорово сыграли. Мы не заслуживали поражения, но это футбол. Гордимся тем, что провели отличный матч против одной из лучших команд в Европе.

Сейчас у нас мало надежды, но мы поедем на «Энфилд», чтобы сыграть как можно лучше, а там — посмотрим. Мы знали, что «Ливерпуль» будет использовать прессинг, но мы тоже хорошо это делали и, как я уже сказал, мне кажется, что мы заслужили другой результат", — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

Ответный матч состоится в Англии 8 марта. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 февр, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
0:2
Ливерпуль
Голы
Роберту Фирмину, 75 (0:1), Салах, 83 (0:2)
Интер
Ханданович Дюмфрис (Раноккиа, 87 ) де Врей (Дармиан, 87 ) Шкриньяр Бастони (Димарко, 90+1 ) Хакан Чалханоглу Видаль (Гальярдини, 87 ) Брозович Джеко Мартинес (Санчес, 70 ) Перишич
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Конате Робертсон Александр-Арнолд Фабинью (Кейта, 59) Тиагу Алькантара (Милнер, 86) Мане (Хендерсон, 59) Салах Диогу Жота (Роберту Фирмину, 46) Эллиотт (Диас, 59)
Судьи
Марчиняк (Польша)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033898--inter-vs-liverpool/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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