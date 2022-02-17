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«Счет 2:0 несколько чрезмерен для «Ливерпуля». Фердинанд — о победе над «Интером»

Фердинанд прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Интером»
Евгений Козинов
Корреспондент

Победитель Лиги чемпионов-2008 в составе «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Интером» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, что счет 2:0 несколько чрезмерен для «Ливерпуля». Но два его центральных защитника вкупе с Фабиньо смотрелись гигантами. На протяжении долгого времени команда находилась под дамокловым мечом возможного поражения, но ей хватило ума выбраться из сложной ситуации», — цитирует пресс-служба УЕФА Фердинанда.

Ответный матч состоится в Англии 8 марта. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 февр, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
0:2
Ливерпуль
Голы
Роберту Фирмину, 75 (0:1), Салах, 83 (0:2)
Интер
Ханданович Дюмфрис (Раноккиа, 87 ) де Врей (Дармиан, 87 ) Шкриньяр Бастони (Димарко, 90+1 ) Хакан Чалханоглу Видаль (Гальярдини, 87 ) Брозович Джеко Мартинес (Санчес, 70 ) Перишич
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Конате Робертсон Александр-Арнолд Фабинью (Кейта, 59) Тиагу Алькантара (Милнер, 86) Мане (Хендерсон, 59) Салах Диогу Жота (Роберту Фирмину, 46) Эллиотт (Диас, 59)
Судьи
Марчиняк (Польша)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033898--inter-vs-liverpool/
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