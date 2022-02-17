Победитель Лиги чемпионов-2008 в составе «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Интером» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, что счет 2:0 несколько чрезмерен для «Ливерпуля». Но два его центральных защитника вкупе с Фабиньо смотрелись гигантами. На протяжении долгого времени команда находилась под дамокловым мечом возможного поражения, но ей хватило ума выбраться из сложной ситуации», — цитирует пресс-служба УЕФА Фердинанда.

Ответный матч состоится в Англии 8 марта. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.