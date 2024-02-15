Альгуасиль: «Доволен тем, что «Реал Сосьедад» пропустил от «ПСЖ» лишь дважды»

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль прокомментировал поражение от «ПСЖ» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Во втором тайме мы могли поплатиться еще больше. Поэтому я доволен тем, что мы пропустили лишь дважды. Полагаю, что если дома мы сможем сыграть так же, как сегодня в первом тайме, то шансы у нас будут. Тогда мы сможем побороться и усложнить «Пари Сен-Жермен» задачу», — цитирует пресс-служба УЕФА Альгуасиля.

Ответная встреча состоится 5 марта в Сан-Себастьяне. Начало — 23.00 по московскому времени.