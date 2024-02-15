«Бавария» осудила болельщиков, оскорбляющих Упамекано в социальных сетях

«Бавария» после поражения от «Лацио» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов призвала не допускать оскорблений в адрес защитника Дайота Упамекано, который заработал пенальти и получил красную карточку.

«Расистские комментарии в социальных сетях против Дайота Упамекано просто отвратительны. «Бавария» осуждает это самым решительным образом. Любой, кто оставляет подобные комментарии, не является фанатом нашего клуба. Мы тебя поддерживаем, Упа!» — написал мюнхенский клуб в социальных сетях.

Ответная игра пройдет 5 марта в Германии. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.