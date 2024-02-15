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15 февраля, 03:58

Иммобиле: «Я не сомневался, что «Лацио» отдаст все силы в матче с «Баварией»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Чиро Иммобиле.
Фото Reuters

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал победу над «Баварией» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы усердно готовились к этому матчу. Хотели показать себя с лучшей стороны. Я не сомневался, что команда отдаст все силы. Я сказал, что нужно подарить нашим болельщикам незабываемый вечер, и нам это удалось. У нас были возможности забить еще до и после гола. Возможно, мы должны были лучше распорядиться своими шансами, но в целом матч удался», — цитирует пресс-служба УЕФА Иммобиле.

Ответная игра пройдет 5 марта в Германии. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

&laquo;Лацио&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бавария&raquo; (1:0). Чиро Иммобиле и&nbsp;Дайот Упамекано. «Баварию» больше не боятся. Сенсационная победа «Лацио» в Лиге чемпионов
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039916--lazio-vs-bayern/
Чиро Иммобиле
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Лацио
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