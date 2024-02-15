Иммобиле: «Я не сомневался, что «Лацио» отдаст все силы в матче с «Баварией»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал победу над «Баварией» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы усердно готовились к этому матчу. Хотели показать себя с лучшей стороны. Я не сомневался, что команда отдаст все силы. Я сказал, что нужно подарить нашим болельщикам незабываемый вечер, и нам это удалось. У нас были возможности забить еще до и после гола. Возможно, мы должны были лучше распорядиться своими шансами, но в целом матч удался», — цитирует пресс-служба УЕФА Иммобиле.

Ответная игра пройдет 5 марта в Германии. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.