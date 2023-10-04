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Икарди рассказал, что чувствовал после победы над «Манчестер Юнайтед»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (3:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Я злился на себя за то, что не реализовал пенальти, но очень рад, что мы выиграли. Это первый гол, который я забил за «Галатасарай» в группе Лиги чемпионов. Я очень рад», — цитирует пресс-служба УЕФА Икарди.

«Манчестер Юнайтед» проиграл второй матч подряд и идет последним в группе A. «Галатасарай» с 4 очками поднялся на вторую строчку.

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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039100--man-united-vs-galatasaray/
Мауро Икарди
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Галатасарай
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