Вальверде — о победе над «Наполи»: «Получился прекрасный матч с изумительной атмосферой»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал победу над «Наполи» (3:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Получился прекрасный матч с изумительной атмосферой вокруг и внутри него. Самое главное — это, конечно, то, что нам удалось победить. Я чувствовал, что мы доминировали на поле в первом тайме. Однако в первые минуты второй половины нам пришлось отбиваться, оказавшись загнанными слишком глубоко в тыл.

Полагаю, все нормально, и, тем не менее, всего один их гол отбросил нас слишком далеко. Но наша команда достаточно хороша для того, чтобы избегать такого и играть лучше. Что мы, в конце концов, и сделали. В концовке я взглянул на табло, и меня слегка разозлило то, что напротив третьего забитого мяча я не увидел фамилии «Вальверде». Один из игроков соперника поддразнивал меня, говоря, что это не мой гол. Окей, ладно. Главное, «Реал» выиграл», — цитирует пресс-служба УЕФА Вальверде.

«Реал» с 6 очками стал единоличным лидером группы C. «Наполи» с 3 очками занимает 2-е место.