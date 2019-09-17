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Игуаин устроил истерику на тренировке и пнул тренера

16:52

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин устроил истерику во время тренировки перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико». Аргентинец не смог добраться до уходящего мяча и со злости сперва ударил по колену одного из ассистентов главного тренера, а затем стал бить по рекламному баннеру.

Успокоил футболиста защитник команды Леонардо Бонуччи.

После срыва Игуаин не извинился перед тренером, по крайней мере, в первые секунды.

Матч «Атлетико» — «Ювентус» состоится 18 сентября, начало — в 22.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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