Игуаин устроил истерику на тренировке и пнул тренера
16:52
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин устроил истерику во время тренировки перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико». Аргентинец не смог добраться до уходящего мяча и со злости сперва ударил по колену одного из ассистентов главного тренера, а затем стал бить по рекламному баннеру.
Успокоил футболиста защитник команды Леонардо Бонуччи.
После срыва Игуаин не извинился перед тренером, по крайней мере, в первые секунды.
Матч «Атлетико» — «Ювентус» состоится 18 сентября, начало — в 22.00 по московскому времени.
You don't want to make Gonzalo Higuain angry! ? ? pic.twitter.com/C9hnQ0wyRW— BBC Sport (@BBCSport) September 17, 2019
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