Игуаин устроил истерику на тренировке и пнул тренера

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин устроил истерику во время тренировки перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико». Аргентинец не смог добраться до уходящего мяча и со злости сперва ударил по колену одного из ассистентов главного тренера, а затем стал бить по рекламному баннеру.

Успокоил футболиста защитник команды Леонардо Бонуччи.

После срыва Игуаин не извинился перед тренером, по крайней мере, в первые секунды.

Матч «Атлетико» — «Ювентус» состоится 18 сентября, начало — в 22.00 по московскому времени.