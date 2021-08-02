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Игнатов и Умяров не вошли в заявку «Спартака» на Лигу чемпионов, но смогут сыграть с «Бенфикой». Объясняем, почему так

22:45
Михаил Игнатов. Фото ФК «Спартак»
Михаил Игнатов. Фото ФК «Спартак»
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Михаил Игнатов и Наиль Умяров отсутствуют в числе игроков, указанных в составе «Спартака» на сайте УЕФА в разделе, где приводится информация об участниках Лиги чемпионов.

До 29 июля включительно все клубы, выступающие в 3-м отборочном раунде, должны быть подать заявки. Красно-белые включили в свою 22 футболиста. Без Игнатова и Умярова.

Но оба этих игрока войдут в лист Б. Туда можно включать неограниченное количество футболистов в течение сезона при выполнении определенных условий. Кроме того, этот список нужно подавать накануне матча. Так «Спартак» и поступит.

Игры с «Бенфикой» пройдут 4 и 10 августа — в Москве и Лиссабоне.

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Александр Бобров все материалы автора

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