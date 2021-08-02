Игнатов и Умяров не вошли в заявку «Спартака» на Лигу чемпионов, но смогут сыграть с «Бенфикой». Объясняем, почему так
22:45
Михаил Игнатов и Наиль Умяров отсутствуют в числе игроков, указанных в составе «Спартака» на сайте УЕФА в разделе, где приводится информация об участниках Лиги чемпионов.
До 29 июля включительно все клубы, выступающие в 3-м отборочном раунде, должны быть подать заявки. Красно-белые включили в свою 22 футболиста. Без Игнатова и Умярова.
Но оба этих игрока войдут в лист Б. Туда можно включать неограниченное количество футболистов в течение сезона при выполнении определенных условий. Кроме того, этот список нужно подавать накануне матча. Так «Спартак» и поступит.
Игры с «Бенфикой» пройдут 4 и 10 августа — в Москве и Лиссабоне.
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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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