«Бенфика» огласила заявку на матч со «Спартаком» в Лиге чемпионов
10:15
Тренерский штаб «Бенфики» огласил заявку на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского «Спартака».
Вратари: Одиссес, Элтон, Свилар.
Защитники: Гримальдо, Морадо, Гонсалвеш, Вертонген, Отаменди, Жилберто, Вериссимо.
Полузащитники: Таарабт, Мейте, Рафа, Пицци, Жедсон, Флорентино, Диаш, Жоау Мариу, Вайгль, Эвертон.
Нападающие: Пиньо, Винисиус, Сеферович, Рамос, Вальдшмитд.
Матч «Спартак» — «Бенфика» пройдет в Москве в среду, 4 августа. Начало — в 20.00 (мск).
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