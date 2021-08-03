«Бенфика» огласила заявку на матч со «Спартаком» в Лиге чемпионов

Тренерский штаб «Бенфики» огласил заявку на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского «Спартака».

Вратари: Одиссес, Элтон, Свилар.

Защитники: Гримальдо, Морадо, Гонсалвеш, Вертонген, Отаменди, Жилберто, Вериссимо.

Полузащитники: Таарабт, Мейте, Рафа, Пицци, Жедсон, Флорентино, Диаш, Жоау Мариу, Вайгль, Эвертон.

Нападающие: Пиньо, Винисиус, Сеферович, Рамос, Вальдшмитд.

Матч «Спартак» — «Бенфика» пройдет в Москве в среду, 4 августа. Начало — в 20.00 (мск).