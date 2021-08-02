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Головин попал в заявку «Монако» на матч Лиги чемпионов против «Спарты»

20:35
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«Монако» сыграет против «Спарты» в матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Французский клуб на официальном сайте огласил заявку на эту встречу.

В нее попал российский полузащитник Александр Головин.

3 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спарта» — «Монако». Начало игры — в 20.00 (мск).

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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