Головин попал в заявку «Монако» на матч Лиги чемпионов против «Спарты»
20:35
«Монако» сыграет против «Спарты» в матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Французский клуб на официальном сайте огласил заявку на эту встречу.
В нее попал российский полузащитник Александр Головин.
3 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спарта» — «Монако». Начало игры — в 20.00 (мск).
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