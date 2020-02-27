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Хосеп Гвардьола: «Говорю спасибо всем, кто брал на себя ответственность бить пенальти»

05:47
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после победы над «Реалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что для исполнения пенальти требуется смелость. Полузащитник Кевин Де Брейне забил победный мяч, реализовав одиннадцатиметровый.

— Кевин тренировал пенальти, он показал характер и самоотверженность, — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардьолу. — Я говорю спасибо, но не только Кевину, но и всем, кто брал на себя ответственность бить пенальти. Неважно, забили они или нет. Для этого требуется смелость. Хорошо, что мы реализовали пенальти в такой вечер.

Реал — Манчестер Сити

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027121--real-madrid-vs-man-city/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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