Хосеп Гвардьола: «Говорю спасибо всем, кто брал на себя ответственность бить пенальти»
05:47
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после победы над «Реалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что для исполнения пенальти требуется смелость. Полузащитник Кевин Де Брейне забил победный мяч, реализовав одиннадцатиметровый.
— Кевин тренировал пенальти, он показал характер и самоотверженность, — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардьолу. — Я говорю спасибо, но не только Кевину, но и всем, кто брал на себя ответственность бить пенальти. Неважно, забили они или нет. Для этого требуется смелость. Хорошо, что мы реализовали пенальти в такой вечер.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027121--real-madrid-vs-man-city/
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