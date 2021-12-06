Александр Зинченко: «Грустно, что матч с «Лейпцигом» пройдет без зрителей»
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Лейпцига». Из-за коронавирусных ограничений в Германии игра пройдет без зрителей.
«Это грустная новость для обеих команд, — цитирует Зинченко официальный Twitter клуба. — Как для болельщиков, которые должны приходить на стадион и смотреть матчи, так и для футболистов. Мы играем для болельщиков, но главная причина в том, что это делается для здоровья. Желаю всем быть здоровыми.
Для нашего клуба большое достижение то, что мы вышли в плей-офф. Конечно, мы хотим продолжать в том же духе. Мы хотим показать нашу лучшую игру, чтобы сохранить ритм. У нас впереди еще много матчей. Неважно, в каком турнире мы играем, мы всегда хотим показывать свой лучший футбол».
Матч «Лейпциг» - «Манчестер Сити» состоится 7 декабря. Начало в 20.45 по московскому времени.
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