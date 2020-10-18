«Брюгге» назвал 23 футболистов, которые отправились в Санкт-Петербург на матч группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита». В состав включен украинский защитник Эдуард Соболь.

Ранее стало известно, что у трех футболистов «Брюгге» выявлен коронавирус. Положительный тест сдали Одилон Коссуну, Михаэль Крменчик и основной голкипер Симон Миньоле. В отсутствие последнего место в воротах, скорее всего, займет американец Итан Хорват.

Вратари: Итан Хорват, Ник Шинтон, Сенне Ламменс.

Защитники: Эдуард Соболь, Федерико Рикка, Игнас ван дер Брепмт, Брандон Мехеле, Максим Де Кейпер, Клинтон Мата, Натан Фуакала.

Полузащитники: Эдер Баланта, Сибе Схрейверс, Ханс Ванакен, Руд Вормер, Матс Ритс, Шарль Де Кетеларе, Томас ван ден Кейбус.

Нападающие: Дэвид Окереке, Эммануэл Деннис, Крепин Диатта, Юссуф Баджи, Тибо Баэтен, Ноа Ланг.

Матч «Зенит» — «Брюгге» состоится 20 октября, начало — в 19.55 по московскому времени.