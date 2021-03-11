Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Холанн, Фабинью, Оливейра и Навас претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

02:25
Теги:

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Эрлин Холанн («Боруссия»), Фабинью («Ливерпуль»), Сержиу Оливейра («Порту») и Кейлор Навас («ПСЖ»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир