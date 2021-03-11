Холанн, Фабинью, Оливейра и Навас претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
02:25
Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Эрлин Холанн («Боруссия»), Фабинью («Ливерпуль»), Сержиу Оливейра («Порту») и Кейлор Навас («ПСЖ»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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