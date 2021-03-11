Холанн, Фабинью, Оливейра и Навас претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Эрлин Холанн («Боруссия»), Фабинью («Ливерпуль»), Сержиу Оливейра («Порту») и Кейлор Навас («ПСЖ»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

? Who gets your vote?



? S?rgio Oliveira

? Keylor Navas

? Erling Haaland

? Fabinho#UCLPOTW | @FTBSantander — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 10, 2021