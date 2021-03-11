Форсберг считает, что «Лейпциг» недостаточно хорошо сыграл с «Ливерпулем»

Полузащитник «Лейпцига» Эмиль Форсберг поделился впечатлениями после матча с «Ливерпулем» (0:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В таких играх необходимо как можно раньше забить, чтобы над соперником довлел пропущенный мяч, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 11 марта. — Однако игра сложилась в пользу «Ливерпуля» — мы сыграли недостаточно хорошо».

Голы забивали Мохамед Салах и Садио Мане. В первой игре «Ливерпуль» победил с аналогичным счетом. Жеребьевка 1/4 финала пройдет 19 марта.