Форсберг считает, что «Лейпциг» недостаточно хорошо сыграл с «Ливерпулем»
02:18
Полузащитник «Лейпцига» Эмиль Форсберг поделился впечатлениями после матча с «Ливерпулем» (0:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«В таких играх необходимо как можно раньше забить, чтобы над соперником довлел пропущенный мяч, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 11 марта. — Однако игра сложилась в пользу «Ливерпуля» — мы сыграли недостаточно хорошо».
Голы забивали Мохамед Салах и Садио Мане. В первой игре «Ливерпуль» победил с аналогичным счетом. Жеребьевка 1/4 финала пройдет 19 марта.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029485--liverpool-vs-leipzig/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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