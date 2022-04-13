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Хиддинк оценил игру форварда «Реала» Бензема в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Челси»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк оценил игру форварда «Реала» Карима Бензема в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси» (2:3 доп. вр.).

«Это была очень напряженная игра после первого матча, который завершился победой гостей со счетом 1:3 на «Стэмфорд Бридж»! «Челси» сыграли хорошо. Однако Бензема — футболист экстра-класса в плане завершения моментов!» — приводит «Чемпионат» слова Хиддинка.

«Реал» обыграл «Челси» по сумме двух встреч со счетом 5:4 благодаря голу Бензема в овертайме в ответной игре.

В полуфинале «Реал» сыграет с победителем четвертьфинальной пары Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Сити».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4664407-hiddink-prokommentiroval-igru-benzema-v-matche-1-4-finala-ligi-chempionov-s-chelsi.html
Карим Бензема
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ФК Челси
Гус Хиддинк
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