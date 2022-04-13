Вернер о вылете «Челси» из Лиги чемпионов: «Нам не хватило всего 10 минут, чтобы чудо сбылось»
Вернер высказался о вылете «Челси» от «Реала» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Нападающий «Челси» Тимо Вернер прокомментировал вылет команды от «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Мы провели отличный матч, но нам не хватило 10 минут, чтобы чудо сбылось», — приводит пресс-служба лондонцев слова Вернера
«Челси» проиграл первый матч «Реалу» со счетом 1:3. В ночь с 12 на 13 апреля лондонцы вели по ходу ответной встречи со счетом 3:0, но пропустили гол за 10 минут до конца основного времени, из-за чего игра перешла в овертайм. В дополнительное время форвард мадридцев Карим Бензема забил еще один гол. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «Челси», но «Реал» оказался сильнее по сумме двух встреч со счетом 5:4.
В полуфинале «Реал» сыграет с победителем пары «Атлетико» — «Манчестер Сити».
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