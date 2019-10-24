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Хеведес вошел в сборную недели Лиги чемпионов по версии France Football

17:22
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Издание France Football включило защитника «Локомотива» Бенедикта Хеведеса в сборную недели Лиги чемпионов. Французские журналисты назвали игру 31-летнего немца против своей бывшей команды «Ювентуса» (1:2) героической, отметив действия железнодорожников в обороне в первые 60 минут встречи, а также несколько заблокированных ударов Пауло Дибалы и Криштиану Роналду.

Сборная недели Лиги чемпионов по версии France Football: Ханданович («Интер») — де Фрай («Интер»), Хеведес («Локомотив»), Томори («Челси») — Забитцер («Лейпциг»), Ламела («Тоттенхэм»), Кроос («Реал»), Стерлинг («Манчестер Сити») — Дибала («Ювентус»), Мертенс («Наполи»), Мбаппе («ПСЖ»).

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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