Хеведес вошел в сборную недели Лиги чемпионов по версии France Football

Издание France Football включило защитника «Локомотива» Бенедикта Хеведеса в сборную недели Лиги чемпионов. Французские журналисты назвали игру 31-летнего немца против своей бывшей команды «Ювентуса» (1:2) героической, отметив действия железнодорожников в обороне в первые 60 минут встречи, а также несколько заблокированных ударов Пауло Дибалы и Криштиану Роналду.

Сборная недели Лиги чемпионов по версии France Football: Ханданович («Интер») — де Фрай («Интер»), Хеведес («Локомотив»), Томори («Челси») — Забитцер («Лейпциг»), Ламела («Тоттенхэм»), Кроос («Реал»), Стерлинг («Манчестер Сити») — Дибала («Ювентус»), Мертенс («Наполи»), Мбаппе («ПСЖ»).

Ракицкий попал в сборную недели Лиги чемпионов // Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр