Ракицкий попал в сборную недели Лиги чемпионов
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий включен в сборную недели Лиги чемпионов, информирует пресс-служба УЕФА.
30-летний украинец отметился голом в гостевой игре против «Лейпцига» (1:2). Из немецкой команды в сборную попал автор одного из забитых мячей полузащитник Конрад Лаймер.
? Мощный удар Ярослава Ракицкого!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 23, 2019
? #ЛейпцигЗенит на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r #UCL pic.twitter.com/OSQbSzuBKF
? Гол Конрада Лаймера в начале второго тайма— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 23, 2019
? #ЛейпцигЗенит на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r #UCL pic.twitter.com/A9dDlOzBF2
Отметим присутствие сразу трех игроков «Тоттенхэма», который разгромил «Црвену Звезду» со счетом 5:0.
Сборная недели Лиги чемпионов: Гассанига («Тоттенхэм») — Лаймер («Лейпциг»), Ракицкий («Зенит»), де Фрай («Интер») — Ламела («Тоттенхэм»), Окслейд-Чемберлен («Ливерпуль»), Ди Мария («ПСЖ») — Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Стерлинг («Манчестер Сити») — Мертенс («Наполи»), Мбаппе («ПСЖ»).
? ??? ??? ?? ??? !!! ??— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 24, 2019
If you could sign 2 for your club... ? ?#UCLfantasy | @PlayStationEU pic.twitter.com/sJHy3soe2y
Хеведес вошел в сборную недели Лиги чемпионов по версии France Football //
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