Ракицкий попал в сборную недели Лиги чемпионов

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий включен в сборную недели Лиги чемпионов, информирует пресс-служба УЕФА.

30-летний украинец отметился голом в гостевой игре против «Лейпцига» (1:2). Из немецкой команды в сборную попал автор одного из забитых мячей полузащитник Конрад Лаймер.

Отметим присутствие сразу трех игроков «Тоттенхэма», который разгромил «Црвену Звезду» со счетом 5:0.

Сборная недели Лиги чемпионов: Гассанига («Тоттенхэм») — Лаймер («Лейпциг»), Ракицкий («Зенит»), де Фрай («Интер») — Ламела («Тоттенхэм»), Окслейд-Чемберлен («Ливерпуль»), Ди Мария («ПСЖ») — Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Стерлинг («Манчестер Сити») — Мертенс («Наполи»), Мбаппе («ПСЖ»).

Хеведес вошел в сборную недели Лиги чемпионов по версии France Football //

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр