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Сегодня, 13:19

Хави рассказал, в чем Рафинья входит в число лучших игроков мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави оценил игру полузащитника команды Рафиньи в первом матче против «ПСЖ» (3:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

27-летний бразилец оформил дубль и был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

«Настоящий Рафинья — тот, которого мы видели в Париже. Он настойчив, находит пространство, создает моменты. Он один из лучших игроков мира, когда необходимо атаковать пространство», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Рафинья провел 30 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал десять голевых передач. Полузащитник выступает за каталонцев с лета 2022 года.

Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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