Де Брейне отравился перед матчем Лиги чемпионов против «Реала»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне уверен, что отравился едой в отеле перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала», сообщает Daily Star. Во вторник, 9 апреля, команды сыграли вничью на «Сантьяго Бернабеу» — 3:3.

32-летний бельгиец почувствовал себя плохо и не сыграл в матче. Ему было плохо в раздевалке. Врачи клуба беспоколись о массовом отравлении, но этого не случилось.

Де Брейне уже вернулся к тренировкам и сможет сыграть против «Лутона» в эти выходные.

Ответный матч состоится на следующей неделе, 17 апреля, в Манчестере на стадионе «Этихад».