Защитник «Реала» Васкес: «Мы хотим обыграть «Манчестер Сити» и выиграть Лигу чемпионов»

Защитник «Реала» Лукас Васкес поделился ожиданиями от второго матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«17 апреля мы выйдем на поле с большим желанием обыграть «Манчестер Сити» и выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Васкеса Madrid Universal.

Первая игра закончилась со счетом 3:3. Ответная встреча состоится 17 апреля в Манчестере. Начало — в 22.00 мск.

В текущем сезоне 32-летний Васкес сыграл 30 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи.