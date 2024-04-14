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Защитник «Реала» Васкес: «Мы хотим обыграть «Манчестер Сити» и выиграть Лигу чемпионов»

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Защитник «Реала» Лукас Васкес поделился ожиданиями от второго матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«17 апреля мы выйдем на поле с большим желанием обыграть «Манчестер Сити» и выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Васкеса Madrid Universal.

Первая игра закончилась со счетом 3:3. Ответная встреча состоится 17 апреля в Манчестере. Начало — в 22.00 мск.

В текущем сезоне 32-летний Васкес сыграл 30 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи.

Лукас Васкес
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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