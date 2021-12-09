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Хави назвал причины поражения от «Баварии»

Хави прокомментировал поражение от «Баварии»
04:32
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Главный тренер «Барселоны» Хави после поражения от «Баварии» (0:3) в 6-м туре Лиги чемпионов отметил, что соперник сыграл лучше.

«Мюнхенцы были лучше нас, они превосходили. Мы старались из последних сил, встречали их на чужой половине поля и вступали в отбор мяча, но уже вскоре нас дожали», — цитирует пресс-служба УЕФА Хави.

«Барселона» не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2000/01.

Бавария — Барселона

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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