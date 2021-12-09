Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс после поражения от «Баварии» (0:3) в 6-м туре Лиги чемпионов отметил, что болельщики этого не заслужили.

«Нам сейчас очень плохо — это не то, чего мы хотели, и наши болельщики такого не заслуживают. Мы попали в тяжелую, сложнейшую ситуацию, и от этого очень больно. Множество факторов привело нас к такому исходу», — цитирует пресс-служба УЕФА Бускетса.

«Барселона» не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2000/01.