«Наши болельщики такого не заслуживают». Бускетс — о поражении от «Баварии»
Бускетс прокомментировал поражение от «Баварии»
04:21
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс после поражения от «Баварии» (0:3) в 6-м туре Лиги чемпионов отметил, что болельщики этого не заслужили.
«Нам сейчас очень плохо — это не то, чего мы хотели, и наши болельщики такого не заслуживают. Мы попали в тяжелую, сложнейшую ситуацию, и от этого очень больно. Множество факторов привело нас к такому исходу», — цитирует пресс-служба УЕФА Бускетса.
«Барселона» не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2000/01.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032656--bayern-vs-barcelona/
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