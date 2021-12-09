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Гурвеннек назвал историческим выход «Лилля» в плей-офф Лиги чемпионов

05:34

Главный тренер «Лилля» Жослен Гурвеннек после победы над «Вольфсбургом» (3:1) в 6-м туре Лиги чемпионов отметил, что команда уже вошла в историю клуба. «Доги» вышли в плей-офф турнира.

«Это очень важный момент в истории «Лилля». Мы очень гордимся тем, что мы смогли предложить нашим болельщикам, сотрудникам клуба и волонтерам. Не важно, кто станет нашим следующим соперником. Мы так и так войдем в историю клуба», — цитирует пресс-служба УЕФА Гурвеннека.

Вольфсбург — Лилль

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032653--wolfsburg-vs-losc/

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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