Гурвеннек назвал историческим выход «Лилля» в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер «Лилля» Жослен Гурвеннек после победы над «Вольфсбургом» (3:1) в 6-м туре Лиги чемпионов отметил, что команда уже вошла в историю клуба. «Доги» вышли в плей-офф турнира.

«Это очень важный момент в истории «Лилля». Мы очень гордимся тем, что мы смогли предложить нашим болельщикам, сотрудникам клуба и волонтерам. Не важно, кто станет нашим следующим соперником. Мы так и так войдем в историю клуба», — цитирует пресс-служба УЕФА Гурвеннека.