Гурвеннек назвал историческим выход «Лилля» в плей-офф Лиги чемпионов
05:34
Главный тренер «Лилля» Жослен Гурвеннек после победы над «Вольфсбургом» (3:1) в 6-м туре Лиги чемпионов отметил, что команда уже вошла в историю клуба. «Доги» вышли в плей-офф турнира.
«Это очень важный момент в истории «Лилля». Мы очень гордимся тем, что мы смогли предложить нашим болельщикам, сотрудникам клуба и волонтерам. Не важно, кто станет нашим следующим соперником. Мы так и так войдем в историю клуба», — цитирует пресс-служба УЕФА Гурвеннека.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032653--wolfsburg-vs-losc/
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