Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 20:12

Жоау Канселу о матче со «Спортингом»: «Манчестер Сити» на верном пути»

Евгений Петров
Корреспондент

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу поделился ожиданиями от матча с «Спортингом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы на верном пути, — цитирует Канселу официальный сайт УЕФА. — Мало пропускаем и много забиваем. Это плоды нашей ежедневной совместной работы. Нужно играть на победу в каждом матче. Такой подход у нас в премьер-лиге, так же и в Лиге чемпионов. На очереди «Спортинг», и мы постараемся его обыграть».

Матч «Спортинг» — «Манчестер Сити» состоится 14 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Спортинг (Лиссабон)
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Большунов, золотые лыжники и бронзовые герои: победы России на неделе Олимпиады
Пытка Камилы Валиевой остановлена: суд решил, что 15-летняя фигуристка из России имеет право на Олимпиаду и мечту
Реклама
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/8 финала
Гей и Диалло не выйдут в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Реалом»
Почеттино: «Реал» — один из лучших клубов мира. Но «ПСЖ» будет играть на победу»
Маркиньюс о матчах с «Реалом»: «Я мечтал о таком с детства»
Кимпембе в восторге от возможности сыграть против «Реала»
«ПСЖ» подтвердил, что Серхио Рамос пропустит матч с «Реалом»
Бензема хочет сыграть с «ПСЖ». Решение об участии в матче будет принято с Анчелотти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гей и Диалло не выйдут в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Реалом»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости