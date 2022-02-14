Жоау Канселу о матче со «Спортингом»: «Манчестер Сити» на верном пути»

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу поделился ожиданиями от матча с «Спортингом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы на верном пути, — цитирует Канселу официальный сайт УЕФА. — Мало пропускаем и много забиваем. Это плоды нашей ежедневной совместной работы. Нужно играть на победу в каждом матче. Такой подход у нас в премьер-лиге, так же и в Лиге чемпионов. На очереди «Спортинг», и мы постараемся его обыграть».

Матч «Спортинг» — «Манчестер Сити» состоится 14 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.