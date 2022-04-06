Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 16:07

Хаким Зиеш рассказал о настрое «Челси» на предстоящие матчи Лиги чемпионов

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш вспомнил о победе команды в Лиге чемпионов сезона-2020/21. В финале лондонцы обыграли «Манчестер Сити» (1:0).

«Мы отдали все ради этого. Не часто можно выиграть такой трофей. Но он у нас есть, и сейчас мы боремся за еще один. Мы должны отдать все, что у нас есть, чтобы защитить его и убедиться, что кубок останется в Лондоне», — рассказал Зиеш в интервью официальному сайту «Челси».

Сегодня, 6 апреля, «Челси» сыграет с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 мск.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Челси
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Пять основных симптомов рака простаты
Чьи ледовые шоу в 2022 году круче? У Тутберидзе, у Плющенко или у Авербуха
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/4 финала
«Челси» — «Реал»: Бензема снова придется спасать мадридцев
Эмери рассказал, что думает о вылете «ПСЖ» из Лиги чемпионов
Мане оценил игру «Ливерпуля» в матче с «Бенфикой»
Куртуа заявил, что «Реал» отдаст все силы ради победы над «Челси»
Игра «Атлетико» против «Сити» — настоящий позор. Это недостойно четвертьфинала Лиги чемпионов
Вратарь «Вильярреала» Рульи — о матче с «Баварией»: «Мы хотим войти в историю»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эмери рассказал, что думает о вылете «ПСЖ» из Лиги чемпионов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости