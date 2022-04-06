Хаким Зиеш рассказал о настрое «Челси» на предстоящие матчи Лиги чемпионов

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш вспомнил о победе команды в Лиге чемпионов сезона-2020/21. В финале лондонцы обыграли «Манчестер Сити» (1:0).

«Мы отдали все ради этого. Не часто можно выиграть такой трофей. Но он у нас есть, и сейчас мы боремся за еще один. Мы должны отдать все, что у нас есть, чтобы защитить его и убедиться, что кубок останется в Лондоне», — рассказал Зиеш в интервью официальному сайту «Челси».

Сегодня, 6 апреля, «Челси» сыграет с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 мск.