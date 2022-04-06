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Сегодня, 15:34

Эмери рассказал, что думает о вылете «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал вылет «ПСЖ» из 1/8 финала Лиги чемпионов от мадридского «Реала».

«Я увидел лица игроков, которых прекрасно знаю, в моменте, когда Бензема забил второй гол. Я говорю о Маркиньосе и Кимпембе. На их лицах было полное разочарование, они не знали, как на это реагировать», — цитирует Эмери L`Equipe.

«ПСЖ» проиграл «Реалу» 2:3 по сумме двух матчей и закончил выступление в Лиге чемпионов на стадии 1/8.

Сегодня, 6 апреля, «Вильярреал» сыграет с «Баварией» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22.00 (мск).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Унаи Эмери
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