Гвардиола высказался о Месси перед матчем «Сити» с «ПСЖ»
07:15
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал переход форварда Лионеля Месси в «ПСЖ» перед матчем 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.
«Переход Месси в «ПСЖ» стал сюрпризом для всех, но теперь все смирились с этим. Раньше мы не могли и представить себе такого, никогда не знаешь, что произойдет. Главное, чтобы Месси был счастлив в Париже. То, чего он добился по ходу своей карьеры, — исключительно. Надеюсь, он сможет сыграть на благо футбола», — цитирует Гвардиолу AS.
Матч «ПСЖ» — «Манчестер Сити» состоится во вторник, 28 сентября. Начало — 22.00 мск.
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