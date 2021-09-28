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Доннарумма может сегодня дебютировать за «ПСЖ» в Лиге чемпионов

07:39
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Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма сегодня, 28 сентября, может дебютировать за парижан в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что футболист был удивлен тем, что ему не дают шансов побороться с Кейлором Навасом за место в стартовом составе.

Доннарумма перешел в «ПСЖ» из «Милана» летом 2021 года на правах свободного агента.

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити» состоится во вторник, 28 сентября. Начало — 22.00 мск.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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  • shur

    А может быть уже перебор?

    28.09.2021

  • maximalist

    Доннарумма, Неймар и Месси в одном флаконе - это праздник какой-то.

    28.09.2021