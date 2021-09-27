Зинченко не сыграет с «ПСЖ»
22:59
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко пропустит матч Лиги чемпионов против «ПСЖ». Он не попал в заявку команды на эту игру.
Ранее украинец также пропустил матч Кубка лиги против «Уикомба» (6:1) и игру АПЛ с «Челси» (1:0) из-за ушиба.
24-летний футболист в текущем сезоне провел три матча за «Сити» во всех турнирах.
Матч «ПСЖ» — «Манчестер Сити» состоится 28 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры
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