Зинченко не сыграет с «ПСЖ»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко пропустит матч Лиги чемпионов против «ПСЖ». Он не попал в заявку команды на эту игру.

Ранее украинец также пропустил матч Кубка лиги против «Уикомба» (6:1) и игру АПЛ с «Челси» (1:0) из-за ушиба.

24-летний футболист в текущем сезоне провел три матча за «Сити» во всех турнирах.

Матч «ПСЖ» — «Манчестер Сити» состоится 28 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.