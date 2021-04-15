УЕФА опубликовал расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов
15:16
УЕФА 15 апреля на официальном сайте опубликовал расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов.
Во вторник, 27 апреля «Реал» примет «Челси», а на следующий день «ПСЖ» в Париже сыграет с «Манчестер Сити».
Ответные матчи состояться через неделю. Сначала финалиста определят в паре «ПСЖ» — «Сити».
Все игры 1/2 финала ЛЧ начнутся в 22.00 (мск).
Финал Лиги чемпионов должен пройти 29 мая в Стамбуле.
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