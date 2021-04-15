УЕФА опубликовал расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов

УЕФА 15 апреля на официальном сайте опубликовал расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

Во вторник, 27 апреля «Реал» примет «Челси», а на следующий день «ПСЖ» в Париже сыграет с «Манчестер Сити».

Ответные матчи состояться через неделю. Сначала финалиста определят в паре «ПСЖ» — «Сити».

Все игры 1/2 финала ЛЧ начнутся в 22.00 (мск).

Финал Лиги чемпионов должен пройти 29 мая в Стамбуле.