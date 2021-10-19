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Гризманн получил красную карточку в матче с «Ливерпулем» за фол на Фирмину

23:18
Антуан Гризманн получил красную карточку за опасную игру. Фото Reuters
Антуан Гризманн получил красную карточку за опасную игру. Фото Reuters
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Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн был удален в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

На 52-й минуте француз получил красную карточку. Он грубо нарушил правила против Роберту Фирмину, врезавшись ногой ему в голову.

По ходу второго тайма счет равный — 2:2. Гризманн сделал дубль в этой игре.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры