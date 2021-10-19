Гризманн получил красную карточку в матче с «Ливерпулем» за фол на Фирмину

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн был удален в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

На 52-й минуте француз получил красную карточку. Он грубо нарушил правила против Роберту Фирмину, врезавшись ногой ему в голову.

По ходу второго тайма счет равный — 2:2. Гризманн сделал дубль в этой игре.