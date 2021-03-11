Гризманн остался доволен игрой «Барселоны» в ответном матче с «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн считает, что его команда хорошо сыграла против «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1). В следущую стадию вышли парижане, так как в первой встрече одержали победу (4:1).

«Мы оставили хорошее впечатление после провального первого матча. Создали множество моментов сегодня, особенно в первом тайме, но не смогли их реализовать», — цитирует пресс-служба УЕФА Гризманна.