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Гризманн остался доволен игрой «Барселоны» в ответном матче с «ПСЖ»

01:33
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Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн считает, что его команда хорошо сыграла против «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1). В следущую стадию вышли парижане, так как в первой встрече одержали победу (4:1).

«Мы оставили хорошее впечатление после провального первого матча. Создали множество моментов сегодня, особенно в первом тайме, но не смогли их реализовать», — цитирует пресс-служба УЕФА Гризманна.

ПСЖ — Барселона

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029483--paris-vs-barcelona/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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