Салах прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Лейпцигом»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига» (2:0).

«Это большой результат для нас, — цитирует футболиста ВВС. — Мы приехали сюда, проиграв несколько матчей в премьер-лиге. Команда не в лучшей форме, но мы хотим биться в Лиге чемпионов и в премьер-лиге. Посмотрим, что будет дальше. Я хотел бы забить больше. Счастлив, что я забил и команда выиграла — это самое главное.

У нас было несколько травм в этом сезоне, нам не везло, но самое важное, что нам нужно продолжать сражаться. Нам просто нужно подходить к каждому матчу и не смотреть на общую картину, потому что иначе может быть большое давление».

Голы забивали Мохамед Салах и Садио Мане. В первой игре «Ливерпуль» победил с аналогичным счетом.