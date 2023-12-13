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Главный тренер «Униона» Бьелица: «Мы можем гордиться тем, что показали в матче против «Реала»

Алина Савинова
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Главный тренер «Униона» Ненад Бьелица поделился мнением о матче заключительного группового турнира Лиги чемпионов против «Реала» (2:3).

«Реал» заставляет вас много бегать. Они умеют загонять так, что ты остаешься ни с чем, но это случается и с более сильными командами, чем «Унион». Мы показали, что не так уж далеки от их уровня. Несмотря на поражение, мы были очень близки к тому, чтобы победить. Теперь нам придется полностью сосредоточиться на бундеслиге, но игра против таких соперников должна нам помочь. Мы можем гордиться тем, что показали», — приводит официальный сайт УЕФА слова тренера.

«Реал» с 18 очками занял первое место в группе C. «Наполи» стал вторым с 10 очками. «Брага» (4) расположилась на третьей позиции, а «Унион» (2) замкнул таблицу.

В чемпионате Германии команда Бьелицы занимает 15-е место, набрав 10 баллов за 13 туров.

Источник: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039167--union-berlin-vs-real-madrid/
Футбол
ФК Реал
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