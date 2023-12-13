Индзаги: «Реал Сосьедад» доставляет проблемы любой команде, даже «Барселоне» и «Реалу» в ла лиге»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча с «Реал Сосьедад» в рамках 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:0).

«У нас были возможности в игре, даже несмотря на то, что мы столкнулись с отличной командой, которая очень сильно прессинговала и усложняла нам задачу. «Реал Сосьедад» доставляет проблемы любой команде, даже «Барселоне» и «Реалу» в ла лиге. Им сложно противостоять. Я думаю, что они заслуживали большего, чем мы, в Сан-Себастьяне, а сегодня немного большего заслуживала наша команда. Мы прошли без поражений, стали вторыми, но смотрим вперед с большой уверенностью. До 1/8 финала еще долгий путь. В прошлом году, заняв второе место [в группе], мы вышли в финал», — приводит официальный сайт УЕФА слова тренера.

«Реал Сосьедад» набрал 12 очков и вышел в плей-офф с первого места в группе D. Испанский клуб обошел «Интер» (12) по дополнительным показателям. «Бенфика» набрала 4 очка и стала третьей — она сыграет в плей-офф Лиги Европы. «Зальцбург» (4) замкнул таблицу.