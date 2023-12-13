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Ди Мария: «Я играл в Лиге Европы всего два раза, теперь у меня есть шанс победить»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария подвел итоги заключительного матча группового турнира Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (3:1).

«Думаю, мы заслужили победу. Мы показали отличную игру и заслужили ее своей работой. В предыдущей игре мы нанесли 37 ударов и забили всего один гол. Мы заслужили эту победу для себя, своей семьи и болельщиков. Я сказал Руи Коште, что Лига Европы — это то, что мне нужно. Я играл там всего два раза, и теперь у меня есть еще один шанс. Мы на верном пути, каждый титул важен, и мы постараемся достичь цели», — приводит слова Ди Марии DAZN.

«Реал Сосьедад» набрал 12 очков и вышел в плей-офф с первого места в группе D. Испанский клуб обошел «Интер» (12) по дополнительным показателям. «Бенфика» набрала 4 очка и стала третьей — она сыграет в плей-офф Лиги Европы. «Зальцбург» стал последним в квартете (4 очка).

Анхель Ди Мария
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Ред Булл Зальцбург
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