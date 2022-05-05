Хаманн раскритиковал Гвардиолу: «Он душит игроков, не давая принимать собственные решения»
Хаманн считает, что Гвардиола не дает своим игрокам принимать собственные решения
Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дитмар Хаманн раскритиковал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу после поражение в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3 д.в.).
«Если вы возлагаете на игроков ответственность — они действуют ответственно. Если вы пытаетесь играть вместо них — ничего не получится. Гвардиола душит команды и игроков, не давая принимать собственные решения. Просто сравните с командами Анчелотти и Клоппа», — написал Хаманн в своей Twitter.
«Реал» обыграл «Манчестер Сити» по сумме двух матчей со счетом 6:5. В финале Лиги чемпионов «сливочные» сыграют против «Ливерпуля».
Матч пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).
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