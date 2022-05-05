Хаманн раскритиковал Гвардиолу: «Он душит игроков, не давая принимать собственные решения»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дитмар Хаманн раскритиковал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу после поражение в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3 д.в.).

«Если вы возлагаете на игроков ответственность — они действуют ответственно. Если вы пытаетесь играть вместо них — ничего не получится. Гвардиола душит команды и игроков, не давая принимать собственные решения. Просто сравните с командами Анчелотти и Клоппа», — написал Хаманн в своей Twitter.

«Реал» обыграл «Манчестер Сити» по сумме двух матчей со счетом 6:5. В финале Лиги чемпионов «сливочные» сыграют против «Ливерпуля».

Матч пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).