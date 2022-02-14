Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Реал» — один из лучших клубов мира, — приводит слова Почеттино RMC Sport. — Но «ПСЖ» будет бороться на максимуме и играть на победу. Игроки верят в это до последней минуты«.

По словам тренера, у него отличная команда.

«ПСЖ» очень мало пропускает и мало проигрывает, а это означает, что талант — это не только забитые мячи, но и защитники, которые дают команде баланс. Это основа всего. Есть много положительных моментов, которые следует подчеркнуть. Но иногда ожидания чрезмерны. День за днем мы становимся лучше, и это важно заметить», — сказал он.

Первая встреча между «ПСЖ» и «Реалом» состоится 15 февраля в Париже. Ответная игра пройдет 9 марта в Мадриде. Оба матча начнутся в 23.00 по московскому времени.