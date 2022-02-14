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Сегодня, 19:27

Почеттино: «Реал» — один из лучших клубов мира. Но «ПСЖ» будет играть на победу»

Почеттино высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Реал»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Реал» — один из лучших клубов мира, — приводит слова Почеттино RMC Sport. — Но «ПСЖ» будет бороться на максимуме и играть на победу. Игроки верят в это до последней минуты«.

По словам тренера, у него отличная команда.

«ПСЖ» очень мало пропускает и мало проигрывает, а это означает, что талант — это не только забитые мячи, но и защитники, которые дают команде баланс. Это основа всего. Есть много положительных моментов, которые следует подчеркнуть. Но иногда ожидания чрезмерны. День за днем мы становимся лучше, и это важно заметить», — сказал он.

Первая встреча между «ПСЖ» и «Реалом» состоится 15 февраля в Париже. Ответная игра пройдет 9 марта в Мадриде. Оба матча начнутся в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-des-champions/psg-real-nous-serons-presents-la-promesse-de-pochettino-aux-suppirters_AV-202202140347.html
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