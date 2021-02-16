Главный тренер «Порту» назвал самого опасного игрока «Ювентуса»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился мыслями перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«После жеребьевки я услышал разговоры о не лучших результатах «Ювентуса». Сейчас ситуация изменилась, несмотря на их поражение от «Наполи». У этого клуба есть своеобразный менталитет.

Криштиану Роналду может решить исход игры в любой момент, в атаке он просто изумителен. Вне всякого сомнения, это лучший игрок мира. Мы должны действовать надежно, компактно и плотно.

Мы доставим «Ювентусу» проблемы, потому что у «Порту» тоже есть особая ДНК. Вне зависимости от того, против кого мы играем, у нас есть менталитет победителей», — цитирует Консейсау Record.

Матч «Порту» — «Ювентус» состоится 17 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.