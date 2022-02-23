Главный тренер «Бенфики» оценил шансы команды победить «Аякс» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Бенфики» Нелсон Вериссиму поделился мнением на счет первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом».

«Это мой дебют в первой команде. Это важный матч, но для команды он даже важнее, чем для меня. Нам будет противостоять очень классный соперник. «Аякс» сейчас является одной из лучших команд Европы. У них есть сильные стороны, но есть и недостатки, которыми мы хотим воспользоваться.

Понимаем, что придется тяжело, но настроены мы решительно. Надо стараться комбинировать и одновременно хорошо защищаться без мяча. На мой взгляд, шансы 50 на 50», — приводит слова Вериссиму официальный сайт УЕФА.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Аякс» состоится 23 февраля в 23:00 по московскому времени.