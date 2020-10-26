Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Главный тренер «Баварии» допускает, что Гнабри выйдет в старте на матч с «Локо»

14:46
Теги:

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива» (27 октября, Москва) отметил, что полузащитник Серж Гнабри выйти с первых минут у миюнхенцев.

— Гнабри пропустил 5 дней из-за ложноположительного теста. Он готов сыграть в стартовом составе?

— Да, это одна из наших опций. Несколько дней пропустил, но это не так страшно. Мы рады, что положительный тест не подтвердился. (Константин Алексеев)

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир