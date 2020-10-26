Главный тренер «Баварии» допускает, что Гнабри выйдет в старте на матч с «Локо»
14:46
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива» (27 октября, Москва) отметил, что полузащитник Серж Гнабри выйти с первых минут у миюнхенцев.
— Гнабри пропустил 5 дней из-за ложноположительного теста. Он готов сыграть в стартовом составе?
— Да, это одна из наших опций. Несколько дней пропустил, но это не так страшно. Мы рады, что положительный тест не подтвердился. (Константин Алексеев)
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур
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