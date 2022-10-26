Гатти: «Лига Европы — это тоже отличный опыт»

Защитник «Ювентуса» Федерико Гатти прокомментировал поражение от «Бенфики» (3:4) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Нам надо думать о следующих матчах с «Лечче» и с «ПСЖ», потому что мы должны любой ценой попасть в Лигу Европы. На личном уровне Лига Европы — это тоже отличный опыт. Нам предстоят два очень важных матча, и мы должны провести их на максимуме», — цитирует пресс-служба УЕФА Гатти.

«Бенфика» набрала 11 очков и гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Ювентус» с тремя очками идет на 3-й строчке и лишился шансов на выход из группы.